Sara Croce, ritratto di bellezza sensuale con l’inseparabile amica: splendide! – FOTO

Ancora uno scatto col fuoco dentro per Sara Croce, la bellissima Bonas di Avanti Un Altro fa il pieno di sensualità, in compagnia dell’amica

Non perde mai l’occasione di sorprendere la Bonas di Avanti Un Altro, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Lurenti. Parliamo inevitabilmente dell'”efferatezza” sensuale di Sara Croce, avvinghiata ancora una volta alla sua inseparabile amica del cuore.

Instagram è la testimonianza per lei, che nelle ultime settimane della sua vita, lontano dalla televisione, c’è qualcuno di speciale, pronta a farle compagnia. L’amica in questione porta il nome di Camilla Caimi, fedelissima di Sara e protagonista insieme a lei di scatti “bollenti”, che non lasciano spazio ad interpretazioni tra i follower, numerosissimi sui social network.

Dalla foto in bianco e nero, letteralmente incandescente sul letto di casa, che ha generato apprezzamento e libidine in un unico uragano di bellezza al naturale, al noto ristorante di Milano, quartiere Moscova “El Carnicero Garbialdi”, dove la divina Bonas trascorre un’altra serata indimenticabile, in compagnia della Caimi.

Come lo scatto attraente della coppia mozzafiato, avvinghiata sopra le lenzuola, anche l’ultima “storia” sul canale Instagram della modella di Canale 5 pone le due protagoniste indiscusse delle scene “piccanti”, al centro dell’attenzione mediatica, con un serbatoio di likes al seguito dell’evento serale.

LEGGI ANCHE —–> Justine Mattera slip e senza reggiseno, una dea indiavolata – FOTO

LEGGI ANCHE —–> Dayane Mello e i “ricordi di un estate passata” sono un costume striminzito – FOTO

L’ennesimo “graffito” della sua vita per Sara Croce non sarà mai cancellato dalla sua mente e neppure da quella di Camilla, l’altra afrodisiaca compagna di viaggio, che insieme sembrano davvero l’espressione esteriore della dea Venere, discesa in terra.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.