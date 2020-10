Michelle Hunziker. Festa grande oggi a casa Hunziker – Trussardi. La piccola Sole fa il compleanno. Festeggia allegramente con la sua mamma

La figlia maggiore di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, è ormai lanciatissima nel mondo dello spettacolo. Partecipa attivamente come inviata al programma Ogni Mattina su Tv8 (condotto da Adriana Volpe) ed è diventata una star del web. Seguitissima su Instagram, è simpatica, intelligente e in prima linea nelle battaglie contro bullismo e body shaming.

Pensare o lanciarsi in una simile carriera è ancora presto per le sorelline minori, sono ancora delle bimbe. Proprio oggi per una di loro si prospetta una giornata speciale.

La piccola Sole Trussardi (seconda figlia di Michelle e prima avuta con Tomaso Trussardi) compie 7 anni. La presentatrice tv e l’erede di una delle case di moda più importanti del nostro paese hanno dato il benvenuto alla bambina il 10 ottobre 2013. Due anni dopo, l’ 8 marzo 2015, è nata Celeste.

Sole sicuramente passerà una giornata incredibile con la sua famiglia e gli amichetti. Le auguriamo una vita fantastica. Nel frattempo si gode attimi preziosi con la sua mamma. Così come si evince dallo foto tratte del settimanale Oggi, Michelle Hunziker tiene ad avere abitudini quotidiane simili ad un qualsiasi genitore estraneo al mondo platinato dello spettacolo.

Le immagini la ritraggono mentre è intenta a prendere la figlia a scuola che, per la contentezza, le saltella accanto. Outfit sportivo in total white, scarpe comode e mascherina di rito per entrambe. Gli altri genitori non sembrano sorpresi dalla presenza di un personaggio pubblico così famoso nelle loro immediate vicinanze, simbolo che per Michelle è assolutamente un gesto di routine.

