Eleonora Incardona continua a postare scatti spettacolari in cui mette in mostra tutta la sua bellezza e il suo fascino.

Eleonora Incardona è una donna bellissima e le sue curve continuano a far impazzire il mondo dei social. La nativa di Ragusa è dotata di un fisico marmoreo e con i suoi scatti manda spesso in tilt il web. La classe 1991 è diventata popolare dopo la storia con Mirko Manola, fratellastro della conduttrice di Dazn Diletta Leotta. La siciliana vanta un account Instagram seguito da ben 435mila follower. La Incardona è anche una modella e nella sua carriera ha gareggiato per ‘Miss Italia’ e ha provato un ingresso nel mondo delle Veline. Eleonora, poco fa, ha messo in rete un selfie da cardiopalma. Se sei curioso di vederlo, clicca su successivo.

Il selfie meraviglioso di Eleonora Incardona: bomba sexy