L’influencer Ludovica Pagani “accende” il popolo del web: il body nero sensualissimo mette in mostra curve mozzafiato

Ludovica Pagani, la “rivale” di Diletta Leotta – sia in quanto a bellezza, sia nel lavoro – ha acceso l’entusiasmo dei fan con il suo ultimo post Instagram. La bellissima influencer, in uno scatto su un pontile, mette in mostra le curve sinuose con un body nero da pantera, che non lascia nulla all’immaginazione: sensuale da togliere il fiato!

Ludovica Pagani: biografia e carriera

Ludovica Pagani nasce a Bergamo nel 1995. Si diploma al Liceo linguistico e successivamente si iscrive al corso universitario di Economia e management, a Milano. Terminati gli studi, Ludovica si getta a capofitto nel mondo del lavoro, concentrandosi sullo sport e su un’eventuale carriera televisiva.

Inizia le prime esperienze come giornalista collaborando col magazine “Up”, testata di Bergamo, in cui ha l’occasione di approfondire le proprie conoscenze in materia sportiva. Successivamente le si apriranno le porte della televisione, tanto che oggi Ludovica si occupa di sport in uno dei canali più famosi d’Italia, Sport Italia. È considerata da tutti l’antagonista di Diletta Leotta, con la quale compete sia dal punto di vista lavorativo, sia in quanto a bellezza.

La Pagani, nel 2016, ha anche condotto una web serie dal titolo “We love shopping“, incentrata sul tema degli acquisti e dello shopping. Inoltre, nello stesso anno, Ludovica intraprende un’attività come influencer, che nel corso degli anni le ha portato circa 2 milioni e mezzo di followers.

Oltre ad essere stata invitata svariate volte a “Quelli che il calcio“, in veste di opinionista, la giornalista si occupa anche della gestione del proprio canale YouTube, seguito da migliaia di utenti. Dal 2019, la Pagani è al timone del programma radiofonico su Rds Next, intitolato “Versus”.