Beautiful, anticipazioni americane: morirà un personaggio centrale?

Beautiful, anticipazioni: un nuovo dramma attende gli spettatori della soap americana. Un incidente lascerà un personaggio in fin di vita.

Nuovi drammi attendono gli spettatori di Beautiful. Il ritrovamento di Beth non ha infatti messo fine ai problemi, ma è servitoselo ad aprire nuovi filoni narrativi. Steffy è tornata single, ma soprattutto ha perso sua figlia e questo evento causerà in lei molte ripercussioni. Allo stesso tempo, anche il matrimonio tra Ridge e Brooke sembra sul punto di naufragare. Il coinvolgimento di Thomas nella sequela di bugie che hanno tenuto Beth lontana da Hope non può passare impunito per la Logan, ma Ridge sarà pronto a mettersi contro il figlio per lei?

Un fatto cambierà le cose. Sembra infatti che Thomas avrà un grave incidente. Ma c’è di più: l’incidente non sarà affatto casuale.

Beautiful, anticipazioni: è guerra tra Brooke e Ridge

Dando un rapido sguardo alle puntate americane di Beautiful scopriamo che a breve il pubblico italiano avrà a che fare con un nuovo dramma. Preso dalla foga di riconquistare la sua ex moglie Thomas chiederà a Hope di parlare. La discussione tra i due si farà però molto accesa, tanto che Brooke -accorsa in soccorso della figlia- tenterà un gesto estremo. Nel tentativo di allontanarlo da Hope, la Logan spingerà Thomas giù da una scogliera. Un fatto gravissimo, che metterà in forte crisi il suo matrimonio con Ridge.

Thomas morirà? Questo ancora non ci è dato saperlo. Pare però che in un primo momento il giovane Forrester si riprenderà dal coma, dimostrandosi abbastanza lucido da raccontare la propria versione dei fatti alla polizia.

