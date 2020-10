Beautiful, anticipazioni americane: un matrimonio totalmente inaspettato

Beautiful, anticipazioni americane: un nuovo matrimonio attende i fan di Beautiful. Dopo l’unione tra Thomas e Hope a sposarsi è adesso…

Nuovi matrimoni improvvisati attendono i fan della soap. Da quando Thomas è tornato a Los Angeles e ha deciso che avrebbe sposato Hope, tutto ruota intorno ai suoi loschi piani. Il giovane Forrester è riuscito a convincere la sorellastra (acquisita) a sposarlo, ma la loro unione è naufragata solo una manciata di giorni dopo per via del segreto che il ragazzo stava nascondendo. Beth è viva e Hope e Liam sono di nuovo una famiglia… o almeno questo è ciò che sta succedendo nelle puntate italiane.

Negli USA, tuttavia, la situazione è ben diversa. Nella soap aggiornata “in tempo reale” stanno succedendo cose mai viste prime, che i telespettatori italiani potranno scoprire solo tra molti mesi. Un nuovo matrimonio, in particolare, sconvolgerà le sorti dei personaggi principali.

Beautiful, anticipazioni americane: il piano di Thomas

Ebbene sì, Thomas e Zoe convoleranno a nozze e sarà un matrimonio talmente lampo da far invidia a quello con Hope. Come è potuto succedere? Tutta colpa di Thomas, ovviamente. Il giovane Forrester non si è arreso al “no” di Hope e vuole tentare di riconquistarla. Per farlo userà Zoe, che -come molti si saranno già aspettati- non finirà certo in carcere per le sue malefatte. Abbandonata da Xander, la ragazza si rifugerà tra le braccia di Thomas. Hope li beccherà sul punto di trascorrere la notte insieme e sarà scandalizzata dalla cosa. Che questo colpo di testa di Thomas possa di nuovo mettere a rischio la sua relazione con Liam?

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Thomas sfrutterà nuovamente le paure di Douglas per avvicinare Hope. Il malefico figlio di Ridge alimenterà nel bambino il timore di perdere Hope per via della nuova matrigna (Zoe). In tutto ciò, anche Carter avrà un ruolo fondamentale. Curiosi di saperne di più? Restate con noi per nuovi aggiornamenti.

