Carolina Casiraghi, sexy in posa distesa: e il decolletè esplode – FOTO

Carolina Casiraghi accende la fantasia dei suoi followers su Instagram: l’influencer distesa per terra e svestita, che spettacolo

E’ diventata rapidamente una delle influencer più seguite di tutto il 2020 su Instagram, e pensare che lo ha fatto soltanto per gioco. Al momento, influencer non si sente, preferendo essere notata più per la propria carriera da imprenditrice (gestisce gli affari di famiglia nel settore delle costruzioni e dell’acciaio tra Milano e il resto d’Europa). Carolina Casiraghi ha iniziato a postare sui social e in particolare su Instagram per divertimento, stuzzicata dagli amici. Ma gli esiti sono stati imprevedibili e il seguito dei suoi scatti è schizzato rapidamente e improvvisamente. Del resto, le foto mostrano con tutta evidenza che parliamo di una ragazza bellissima. Che al momento, nonostante un fisico statuario, non sembra avere intenzione di fare la modella ‘sul serio’. Per adesso, si limita a giocare con l’obiettivo, imitando sua madre che modella lo è stata. In futuro, si vedrà.

Carolina Casiraghi, ammiccante e maliziosa verso l’obiettivo: sempre più irresistibile

Carolina tuttavia ci ha preso davvero gusto e adesso gli scatti davvero stuzzicanti si susseguono. Immagini che mostrano un fisico snello e con curve davvero intriganti, che lei si diverte a evidenziare in primo piano. Foto provocanti ma mai volgari e fini a se stesse, che evidenziano una certa classe. L’ultimo scatto della alta e slanciata Carolina è particolarmente sensuale: distesa per terra, sul tappeto, osserva l’obiettivo in maniera ammaliante.

Risalta in questo caso il decolletè, con il lato A contenuto a fatica dall’intimo. Non c’è che dire, Carolina ha colpito di nuovo nel segno, come ormai sta facendo sempre più spesso. A furia di giocare a fare la influencer, non sappiamo se deciderà di farne la sua carriera effettiva, ma di certo farà strage di cuori in tutta Italia e non solo.

