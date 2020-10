Diletta Leotta, anche a pranzo la scollatura è sempre irresistibile – FOTO

Diletta Leotta ancora una volta regala una soggettiva della sua super scollatura ai fan: la story di Instagram durante il pranzo

La fine dell’estate ha significato il ritorno al lavoro per molti di noi. Discorso valido anche per la bellissima Diletta Leotta, tornata ormai alle sue occupazioni da un po’. La conduttrice tv su Dazn e radiofonica su Radio 105 viaggia a pieno regime tra i suoi molteplici impegni. Ancora qualche giorno e la rivedremo, in particolare, sui campi di Serie A, con i suoi collegamenti nel pre e postpartita diventati ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di calcio. La bionda catanese è già da qualche anno, forse, la più amata dagli italiani e in questo 2020 seppur complicato la sua notorietà è schizzata alle stelle con la partecipazione al Festival di Sanremo.

Diletta Leotta, il lato A non tradisce mai: solite curve da infarto