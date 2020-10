Alcune monete da 50 centesimi valgono molto di più del loro valore reale

Esistono alcune monete rare che valgono molto di più del loro valore reale, che siano Lire o Euro controllate sempre bene le tasche

I 50 centesimi sono tra le monete più usate tra tutte quelle emesse dal Conio italiano: per prendere il carrello, pagare il giornale, pagare il parchimetro, accendere una candela in chiesa. Insomma, la moneta da 50 centesimi di euro viene impiegata in innumerevoli situazioni. Pochi sanno però che non tutti i 50 centesimi hanno la stessa quotazione ed esistono alcune monete rare che valgono molto di più del loro valore reale. Quindi potreste essere proprio voi i fortunati ad avere in tasca un reale tesoretto senza neanche saperlo.

Ma quali sono queste monete così rare? 50 centesimi rari: elenco di quelli che valgono di più

50 centesimi Spagna 2000: 200,00 euro

50 centesimi Vaticano 2005: 40,00 euro

50 centesimi Italia 2007: 10,00 euro

50 centesimi Italia 2002: 5,00 euro

Controllate sempre le tasche e gli spicci, potreste avere un tesoro tra le mani