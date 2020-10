Gli ammiratori sono in estasi per lei e da Arisa look e tanto altro vengono ora messi decisamente a nuovo. I followers la coccolano.

Ci sorprende tutti con un nuovo, importante cambiamento, Arisa. La cantante nativa di Genova e con famiglia originaria della Basilicata intrattiene un filo diretto su Instagram con i tanti ammiratori che sono soliti coccolarla.

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo | minacciosa e seducente in latex rosso | FOTO

Per lei è importantissimo restare a così stretto contatto con i fans, ai quali è legata da un rapporto bellissimo. Vediamo infatti Rosalba Pippa (questo il suo vero nome, n.d.r.) confidarsi su praticamente ogni aspetto che è proprio della sua vita privata. In un post recente i followers della cantante hanno appreso quale sia stata la reazione avuta nel giorno in cui lasciò un suo fidanzato. E c’è anche una foto ironica, atta a sdrammatizzare quello che era stato però un giorno certamente triste.

LEGGI ANCHE –> Irina Shayk, la bomba russa stesa sul letto: eros e sensualità – FOTO

Arisa look, ora stupisce tutti così

Il nuovo taglio proposto già da qualche giorno vede la 38enne ligure mostrare una acconciatura sbarazzina ma capace anche di conferirle tanta femminilità in più, rispetto al look precedente. Lei sta benissimo, anche al naturale. Infatti c’è pure uno scatto recente che ritrae Arisa senza trucco.

LEGGI ANCHE –> Karina Cascella una pantera rosa sexy che strega i fan in un VIDEO

In passato la cantante aveva confessato di soffrire di una particolare patologia. Una sorta di disturbo ossessivo-compulsivo che la portava a tirarsi i capelli. Per questo motivo quasi mai l’abbiamo vista con una acconciatura lunga.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.