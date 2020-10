Karina Cascella una pantera rosa sexy che strega i fan in un VIDEO

Karina Cascella condivide un Reel su Instagram e fa impazzire i suoi follower, i capelli sono rosa è stupenda

La Cascella è una pantera rosa che conquista i suoi follower. Condivide un video reel con i capelli rosa, ma non si è tinta è solo un filtro di Instagram che in questi giorni sta facendo impazzire tutto il web. Infatti nella didascalia Karina scrive.”Pink Panther. Non poteva mancare la copertina del mio filtro perché vi è piaciuto moltissimo e vi ringrazio infinitamente”. Gli utenti impazziscono per il filtro e chiedono nei commenti a Karina come devono fare per averlo. Lei lo continua ad usare anche nelle IG stories.

Karina Cascella e Alba Parietti, è scontro tra le due

Qualche giorno fa a Pomeriggio 5, il seguitissimo programma di Barbara D’Urso, per cui la Cascella lavora come opinionista ormai da anni. Si è discusso di un personaggio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, il cui padre si trovava in studio per la discussione. Si tratta di Franco Oppini, il padre del concorrente del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini figlio anche di Alba Parietti. Durante la discussione si è affrontato il problema che si è dibattuto nelle recenti puntate del GF Vip e che riguarda Oppini. Il fatto è che la mamma, Alba è stata molto presente in alcuni momenti del percorso di Francesco nella casa.

La showgirl ha commentato sui social, l’avvicinamento di Dayane Mello al figlio che è fidanzato fuori dalla casa. Alba ha voluto solamente tutelare la fidanzata del figlio che poteva non gradire o comprendere ciò che accadeva nella casa. Tuttavia il suo modo ingombrante forse di farlo, ha scatenato il pubblico e gli opinionisti contro di lei. In studio dunque Karina ha appoggiato l’ex marito della Parietti, quando si è rivolto ad Alba consigliandole di fare più la madre e meno la Parietti.

La Cascella che già aveva mostrato il suo disappunto per le reazioni della Parietti nei confronti del figlio, sostiene a gran voce Franco Oppini. Questo manda in bestia la Parietti che si sente attaccata senza motivo e si scaglia contro la Cascella, dandole del personaggio che sparla di ciò che non sa. Vedremo se questo scontro avrà un continuo.

