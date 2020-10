DL Agosto convertito in legge: tutte le novità sul lavoro

Il Dl Agosto è legge e ci sono varie novità normative che riguardano il lavoro, dalla proroga della Cassa Integrazione guadagni al blocco dei licenziamenti.

Il Decreto Agosto, il D.L. n. 104/2020 è stata convertita in legge e il testo così modificato è in vigore dall’8 ottobre scorso.

Si tratta del terzo importante provvedimento legislativo che il Governo ha emanato per fronteggiare la crisi da Covid-19 e soprattutto disciplinare l’ambito del lavoro.

Il cambiamento dal punto quantitativo è stato consistente: si è passati da 115 a 165 articoli.

Ciò che conta è che le previsioni più importanti sono state mantenute e anzi prorogate: la cassa integrazione e il divieto di licenziare.

In particolare, le integrazioni al reddito (tra cui la cassa integrazione guadagni) sono previste per 18 settimane e sono fruibili nel periodo che va dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.

Tuttavia, le seconde nove settimane saranno gratuite soltanto per i datori di lavoro che hanno subito una perdita pari ad almeno il 20% del fatturato (raffrontando i dati a bilancio dell’anno scorso).

Le altre realtà dovranno pagare un contributo addizionale. Inoltre, le imprese che non hanno avuto perdite pagheranno il 18%.

Le altre misure contenute nel DL Agosto appena convertito in legge

Inoltre, il Decreto appena convertito prevede anche per sei mesi un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le imprese che assumono a tempo indeterminato o stabilizzano contratti.

L’esonero può arrivare invece a quattro mesi per i datori di lavoro che non ricorrono alla cassa Covid però, q quel contraltare, in questo periodo non potranno licenziare.

Il divieto di licenziamento riguarda i datori di lavoro che dal 13 luglio al 31 dicembre usufruiscono della cassa Covid.

Con il DL Agosto entra in vigore anche un’indennità onnicomprensiva di 1000 euro a beneficio di una serie di categorie.

Tra queste quella dei lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori dello spettacolo.

