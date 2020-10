Laura D’Amore, sguardo magnetico e splendido sorriso: bellissima – FOTO

Laura D’Amore lascia senza fiato i suoi tantissimi ammiratori grazie a una foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram

Laura D’Amore è ormai una garanzia. L’hostess di Alitalia non sbaglia mai un solo post. La ragazza riesce sempre a mettere tutti d’accordo e a raccogliere il favore di ogni utente. Non è un caso dunque che il suo profilo Instagram abbia raggiunto numeri pazzeschi. Sono ben 713mila i follower del suo account sul social network. Si tratta di dati veramente importanti per la ragazza, ormai non solo un’assistente di volo.

Infatti è un’influencer affermata, appassionata di moda e di viaggi, dall’indiscutibile bellezza. Fisico a dir poco perfetto, capelli biondi ed occhi verdi. Grazie a tutto ciò la splendida 38enne riesce a far perdere la testa a migliaia di utenti ogni volta che posta una foto o un video. I numeri di ‘like‘ e commenti di apprezzamento sono lì a testimoniarlo. Basti guardare l’ultimo suo post, pubblicato appena 2 ore fa.

LEGGI ANCHE —> Ludovica Pagani | bellezza oltre ogni stagione | che gambe | FOTO

Laura D’Amore più bella che mai: meravigliosa in questa FOTO