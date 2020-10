Massaggiatore cervicale: i 5 modelli migliori

Un massaggiatore cervicale è un’ottimo strumento, utile per trattare i dolori nella zona compresa tra collo, spalle e schiena.

La cervicale è uno tra i disturbi più diffusi e dolorosi che può essere causato da una serie di fattori quali stress, posture errate, vita sedentaria. Per fortuna ci sono molti massaggiatori in grado di rilassare i muscoli, sciogliere le tensioni e confortare il dolore provocato dalla cervicale. Ed è per questo che un massaggiatore elettrico può rivelarsi una vera e prorpia àncora di salvezza per chi soffre di questo disturbo.

I 5 migliori modelli di massaggiatori

Donnerberg. È come avere massaggio shiatsu a portata di mano ogni qualvolta lo si desiderasse, direttamente a casa. Utilizza una combinazione di calore ad infrarossi, testine rotanti e vibrazioni per donare un totale ed immediato sollievo muscolare. È uno strumento adatto per qualsiasi zona del corpo in cui è possibile anche regolare l’andamento del massaggio in base alle proprie preferenze. Naipo MGS- 150DC. Ottimo rapporto qualità-prezzo. È in grado donare sollievo immediato grazie alla funzione massaggiante di 8 testine. Inoltre, con la modalità di riscaldamento è possibile beneficiare di una terapia termica localizzata. Il prodotto è composto da materiali resistenti e proprio per questo non teme gli usi intensi e costanti. Marnur MaxKare. Anch’esso dotato di 8 teste rotanti è considerato il più versatile massaggiatore cervicale. Con questo strumento è infatti possibile impostare parametri quali la velocità, la direzione di funzionamento ed il riscaldamento come meglio si preferisce. Viene fornito con un doppio adattatore. Naipo MGP-129A. Uno dei più compatti massaggiatori elettrici presenti sul mercato. È in grado di alleviare il dolore e la tensione muscolare grazie alle sue 4 teste rotanti. Adatto a diverse zone del corpo. Viene anch’esso fornito con due adattatori. Scobuty. Considerato il miglior massaggiatore più economico. Utilizza varie modalità di funzionamento, come l’elettrostimolatore, per poter regalare un’azione rilassante e piacevole. Dispone di ben 6 modalità differenti, di cui una paragonabile all’agopuntura.

