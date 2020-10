Roby Facchinetti e la sua famiglia allargata: “Ho 5 figli da 3 madri diverse”

Roby Facchinetti si racconta nel programma “Oggi è un altro giorno”, parlando della sua bella famiglia allargata: “È il mio più grande successo”

Roby Facchinetti, nella puntata odierna di “Oggi è un altro giorno“, in onda su Rai 1, ha ripercorso le tappe della sua carriera con i Pooh, aggiungendo degli aneddoti sulla propria vita personale. In particolare, il cantante ha parlato della bella famiglia allargata, composta da 5 figli e 3 mogli, che per lui è il più grande successo.

Roby Facchinetti: la carriera e la famiglia

Nel programma “Oggi è un altro giorno“, in onda su Rai 1, il super ospite di oggi è stato Roby Facchinetti. Il tastierista dei Pooh ha ripercorso le tappe più significative della sua vita e carriera, parlando della band con cui ha calcato i palcoscenici internazionali, e dell’importanza che per lui ricopre la sua stessa famiglia.

Il cantante ha persino spiegato l’origine del nome del gruppo musicale. Il tutto è nato dal famoso personaggio Disney, il cui nome inizialmente era considerato impronunciabile: “Winnie The Pooh emana un senso di tenerezza. All’inizio sembrava impronunciabile, poi col tempo devo dire che non è stato più sbagliato“.

E a proposito della band, Facchinetti racconta come i modelli che li ispirarono furono le band createsi negli anni ’50-’60. È stata la musica pop, quindi, ad influenzarli nel loro stile, nonostante la strada verso il successo sia stata alquanto sofferta e lunga: “Abbiamo assaporato il primo successo con ‘Piccola Katy’, però dopo due anni finì tutto […] Poi, con ‘Tanta voglia di lei’, questo momento è arrivato“.

Gli ultimi argomenti toccati dal cantante sono quelli riguardanti la vita privata e l’amicizia con Riccardo Fogli. Facchinetti parla della sua famiglia allargata con grande orgoglio, raccontando con gioia il fatto di essere riuscito ad avere attorno a sé i 5 figli, avuti da 3 madri diverse: “Sono felice, il mio più grande successo è stata questa famiglia allargata. È la più bella cosa questa per me, non è stato semplice, ma ce l’ho fatta“.

Infine, in merito all’amico Riccardo Fogli, Facchinetti parla di un rapporto prezioso, che è proseguito negli anni nonostante la separazione del primo dai Pooh: “Riccardo e io abbiamo sempre avuto un rapporto molto speciale. Abbiamo condiviso tanto, soprattutto nei primi anni, quelli del grande sogno“.

