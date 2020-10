Chiara Biasi ancora in Puglia, sorride e guarda verso l’infinito-FOTO

Chiara Biasi in Puglia per lo shooting della linea bikini Matinee, appare sorridente ma con sguardi verso il vuoto

La Biasi in Puglia continua a condividere foto sui balconi mentre sorride o fissa il vuoto. Due stati d’animo molto diversi. Chi può dire cosa si nasconde dietro al suo sorriso. Nelle stories IG mostra la location degli scatti ed è meravigliosa. Una piscina incredibile con ombrelloni di paglia. Nelle stories poi fa vedere momenti di pausa dallo shooting e svago, in cui si fa sculacciare da un collaboratore. Al suo rientro a Milano invece riprende il migliore amico Cesare Morisco, con cui sta viaggiando mentre si allontana da solo lasciandola indietro. L’influencer ironizza e scrivi “Ma viaggiamo insieme io e te, boh”.

Chiara Biasi e le foto molto discusse sui social

L’influencer Chiara Biasi è un personaggio molto amato ma anche molto criticato. Sul suo profilo Instagram si vedono foto di lei sempre con abitini e gonne succinte. A Chiara piace mostrare il suo fisico longilineo e sempre impeccabile. Spesso però l’hanno criticata per il suo essere troppo magra. Lei si è sempre giustificata dicendo che il suo dimagrimento dipendeva dalla malattia affrontata anni fa e dalle cure a base di cortisone a cui si era sottoposta.

Come a molte influencer però a Chiara piace osare, e mettere in mostra anche il corpo nudo anche si di spalle e seduta su una vasca. Infatti per i personaggi di oggi, gli influencer in particolare, vige la regola dell’eccesso. Più ti spingi oltre con scatti forti e lusso sfrenato, più ottiene l’attenzione e la popolarità sui social.

Ovviamente questi esempi sono poi quelli che i giovani prendono come punti di riferimento, e pertanto crescono le generazioni che vogliono sempre di più e lo voglio subito. Credendo che l’eccesso sia giusto e sopratutto che li renderà felici.

