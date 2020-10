WhatsApp, richiedere assistenza tramite chat in app

Un po’ a tutti è capitato almeno una volta di avere problemi con WhatsApp, ma finora non è stato possibile richiedere assistenza via chat

Gli sviluppatori di WhatsApp sono al lavoro per rendere sempre più efficiente il proprio servizio clienti. Ad onor del vero, già in questo momento è possibile trovare assistenza nel caso in cui riscontrassimo problemi nell’app. Per ricevere un aiuto basta recarsi in Impostazioni e poi nelle pagine Aiuto e Contattaci. Tramite quest’ultima sezione, è possibile fare domande per risolvere problematiche.

Inoltre troviamo anche una pagina FAQ. In futuro però la sezione Contattaci dovrebbe essere migliorata. Infatti, come riportano i ragazzi di WaBetaInfo, nella versione beta dell’app di messaggistica istantanea per Android è stata scoperta una nuova funzione in fase di sviluppo che farà piacere a molti utenti.

WhatsApp, come risolvere i problemi tramite assistenza via chat