Gerry Scotti: il figlio Edoardo e sua moglie allargano la famiglia

È ufficiale: la famiglia Scotti si allarga. Edoardo Scotti, figlio di Gerry, e la compagna Gabriella Perino aspettano un figlio

Gerry Scotti presto sarà nonno. Da pochissimo infatti, suo figlio Edoardo Scotti ha rivelato che diventerà papà di una meravigliosa bambina, che avrà con Gabriella Perino, sua moglie e compagna da diversi anni. Il famoso conduttore di Canale 5 lo ha annunciato proprio lo scorso sabato, nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo: la sua famiglia, molto presto, avrà una nuova arrivata!

Gerry Scotti: la vita privata del conduttore

Edoardo Scotti, figlio del noto conduttore, è nato dalla relazione che Gerry ebbe in passato con Patrizia Grosso, sua moglie dal 1991 al 2009. Quest’ultimo, sposato con l’architetto milanese Gabriella Perino, gli ha da poco comunicato una meravigliosa notizia: sarà presto nonno di una nipotina. Gerry, annunciando il lieto evento a Silvia Toffanin, si è espresso con queste parole: “A causa del mio lavoro e della separazione ho sempre avuto paura che gli mancasse qualcosa […] Oggi, questa è la mia grande gioia“.

L’infanzia di Gerry Scotti non è stata affatto semplice: il conduttore, come da lui spesso raccontato, è nato in una famiglia umile, in provincia di Pavia. Nonostante le modeste condizioni di vita, i genitori si sono impegnati tantissimo per permettergli di studiare, spingendolo fino all’università: carriera che, tuttavia, Gerry non ha portato a conclusione.

Ancora oggi, quando parla dei suoi genitori, il giudice di “Tu Si Que Vales” ricorda con commozione ed affetto i sacrifici da loro fatti. Raggiunto il successo, infatti, Gerry ha subito pensato pensato di comprar loro una casa: lui stesso lo ha definito come il gesto più importante della sua vita.

E, in merito al figlio Edoardo, ecco le parole spese a Verissimo: “Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio“. Il conduttore, visibilmente emozionato, racconta anche come il tutto gli è stato comunicato: “Ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Sono molto felice per loro“.

