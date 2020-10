WhatsApp, come stampare messaggi tramite iPhone o Android

Stampare messaggi WhatsApp può risultare molto utile in diverse occasioni: vediamo come riuscire in questa operazione con iPhone o Android

Certamente un po’ tutti sappiamo che si può effettuare la stampa di messaggi WhatsApp a seguito di uno screenshot. Ma se volessimo qualcosa di più ufficiale, magari trasformando un’intera conversazione in formato PDF? Ebbene, sappiate che tutto questo è assolutamente possibile.

Infatti esistono varie app e software che sono in grado di convertire le nostre chat dell’applicazione di messaggistica istantanea in file di questo genere. Scopriamo quindi come stampare messaggi WhatsApp. Partiamo dagli utenti che posseggono un iPhone o anche un iPad o un Mac. In questi casi si può ricorrere ad un’app chiamata iMazing.

WhatsApp, come stampare chat WhatsApp in PDF con iPhone e Android