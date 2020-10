Scoprite perchè la zucca fa bene alla nostra salute

Sapevate che i benefici della zucca non si esauriscono al solo apporto di sostanze nutritive per il sistema immunitario? Scopriamo il resto.

La zucca è originaria dell’Asia meridionale ed attualmente è presente in tutto il mondo. Appartiene alla famiglia delle cucurbitacee, la stessa di cui fanno parte anche l’anguria ed il cetriolo. Inizialmente il suo utilizzo era quello di ricavarne i semi che venivano, e vengono tutt’ora utilizzati, in cucina ed in medicina. In maniera molto graduale la bontà e la grande versatilità della zucca ne hanno poi fatto un alimento a tutti gli effetti. E’ un frutto che si presta a mille ricette: si consuma cucinata al forno, al vapore, nei risotti o nelle minestre. I semi possono essere invece consumati previa salatura ed essiccazione. Anch’essi sono squisiti e vengono consumati principalmente fritti o più semplicemente scottati in padella. Ottima fonte di nutrienti essenziali come fibre, antiossidanti e sali minerali. Scopriamo però più nello specifico i maggiori benefici per la nostra salute.

Zucca: una garanzia per vista e sistema immunitario

Il consumo regolare di zucca si prende sia cura del nostro sistema immunitario sia della nostra vista grazie al suo contenuto di vitamina A. Per quanto riguarda la vista si tratta di una vitamina fondamentale che riduce le irritazioni e previene malattie come la cataratta e la degenerazione maculare. Più precisamente, vista la sua azione antiossidante, risulta ideale per proteggere al meglio le cellule della retina dai radicali liberi, portatori di danni. Il sistema immunitario invece, ricevendo la vitamina A, intensifica la sua risposta agli attacchi esterni. Vengono quindi a migliorarsi i processi di comunicazione cellulare: fondamentali per proteggere i tessuti dagli agenti patogeni.

Nostra alleata nei processi di digestione e dimagrimento

La zucca è un alimento che, grazie al suo elevato contenuto di fibre, è adatta a stimolare la digestione ed il processo di assorbimento dei vari nutrienti. La fibra va innanzitutto ad eliminare gli scarti che si depositano nel colon, migliorando il transito intestinale. Viene poi a crearsi una combinazione ottimale che stimola l’attività metabolica ed aiuta a dimagrire. La sensazione di sazietà si prolunga e parallelamente viene facilitata l’eliminazione dei liquidi e delle tossine presenti nei tessuti. Per questo centrifugati e minestroni sono un’ottima idea se state cercando di perdere peso in modo salutare.

Conoscevate queste proprietà della zucca? Ora che sapete quanto fa bene alla salute, non esitate ad inserirla nella vostra dieta!

