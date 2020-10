Beautiful, anticipazioni americane: un personaggio tornerà nella soap

Beautiful, anticipazioni americane: c’è chi torna e c’è chi va. Dopo la partenza di Xander e l’addio di Maya, un personaggio tornerà nella soap.

Molte e variegate le novità che attendono il pubblico americano di Beautiful. Mentre in Italia ancora si discute della maternità di Beth, gli USA (quasi un anno avanti a noi) affrontano l’addio di un noto personaggio. Maya Avant, interpretata dalla talentuosa Karla Mosley, lascerà per sempre la soap. La decisione proviene direttamente dall’attrice, ma non è ancora chiaro in base a quali dinamiche avverrà la sua dipartita. Ciò che si vocifera è che la scomparsa del personaggio avverrà in seguito ad un divorzio con Rick.

Mentre alcuni personaggi lasciano la serie (in Italia, Xander è appena partito), altri ritornano sul piccolo schermo. È il caso di una nostra vecchia conoscenza, che creerà non pochi guai alla Forrester Creations.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Beautiful, anticipazioni americane: morirà un personaggio centrale?

Beautiful, anticipazioni americane: Zende torna a Los Angeles

Si tratta di Zende, amatissimo volto giovanile della soap. L’ex stagista tornerà a Los Angeles per dar vita ad una propria linea di moda all’interno dell’azienda. Questa suona nuova posizione di prestigio non piacerà affatto a Thomas, già instabile mentalmente per via della situazione sentimentale con Hope. Il giovane stilista è tornato nelle puntate americane il 7 ottobre scorso e ha già cominciato a flirtare spudoratamente con Zoe. Secondo le prime indiscrezioni, il suo ritorno creerà non pochi problemi nella neonata relazione tra lei e Carter (già problematica per via del recente passato della ragazza).

Una curiosità: come spesso succede a Beautiful, il personaggio di Zende avrà un nuovo interprete. Curiosi di vedere il suo nuovo volto?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Di Caprio protagonista di un nuovo film: un cast stellare

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter