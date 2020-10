Sabrina Salerno non smette di stupire i suoi fan: la cantante ha postato in rete una foto da paura con il suo décolleté in bella mostra.

Sabrina Salerno non smette di incantare sui social network: la bellissima cantante, così come più di 30 anni fa, lascia ancora a bocca aperta i suoi innumerevoli ammiratori. La 53enne è dotata di un corpo da urlo e le sue curve da paura non passano mai inosservate. In particolare, il suo seno esplosivo è spesso protagonista dei suoi scatti da applausi.

Questa volta Sabrina ha mandato il web in tilt con uno scatto incredibile: la nativa di Genova indossa un vestitino nero sexy e il suo décolleté è in bella vista. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

La fantastica foto di Sabrina Salerno: vestitino sexy e décolleté da infarto

Sabrina, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa un vestitino di colore nero estremamente sexy e piccante. Niente riesce a contenere il suo favoloso seno, che non passa inosservato e delizia la platea. La bellezza del suo viso non va sottovalutata: la cantante è meravigliosa non solo per le sue curve da paura. “Vestiti in modo che, quando vedi una tua foto, non sia in grado di attribuirle una data”, ha scritto nella didascalia. I fan stanno commentando con enfasi ed entusiasmo. “Sabrina bellissima sei la numero uno”, “La tua bellezza è una meraviglia, la tua sensualità è semplice e mai volgare”, “Eleganza e stile rendono la tua bellezza divina”, si legge tra i commenti.

Sabrina, qualche giorno fa, ha deliziato i suoi fan con un video mostruoso in cui balla la pole dance. Le sue gambe e il suo lato B hanno meravigliato tutti.

