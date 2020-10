Federica Panicucci e il dolore non superato, la donna in lacrime

La Panicucci ospite a Verissimo racconta del dolore che ha affrontato, e commuove tutti anche Silvia Toffanin

Federica Panicucci in studio a Verissimo da Silvia Toffanin, si apre riguardo ad alcuni temi toccanti e intimi della sua vita. Racconta di un dolore affrontato molto forte e commuove la Toffanin. Il momento doloroso a cui si riferisce la Panicucci, è la perdita del papà che non ha ancora superato.

La conduttrice spiega che non riesce a vedere sempre il positivo nel dolore e che bisogna viverlo e attraversarlo per poter andare avanti. Aggiunge poi che ogni giorni riceviamo doni e dobbiamo esserne grati e coglierli anche quando il dolore è forte.

Federica Panicucci e la separazione da Mattia Fargetta

La Panicucci affronta anche un altro dolore anche se molto diverso e più lieve, la separazione dal marito Mattia Fargetta. Lei stessa dice che non è stato un periodo facile ma l’amore per i figli è ciò che fa andare avanti. I due si sono separati dopo 9 anni di matrimonio e due figli insieme. Pare che la coppia sia entrata in crisi dopo la nascita dei figli, sembrerebbe anche che Fargetta abbia commesso qualche errore perdonato dalla conduttrice per evitare scandali.

Lei dopo essere stata un anno single, oggi è felicemente fidanzata con Marco Bacini, di cui parla benissimo e con il quale vorrebbe sposarsi. La conduttrice ha confessato che l’uomo nei suoi confronti si comporta egregiamente e sostiene infatti che ogni donna merita un uomo che la guardi con occhi innamorati sempre e che le dica quanto è bella anche nei momenti più bui.

Pare che la Panicucci sia riuscita a trovare quel tipo d’uomo e Silvia Toffanin dice: “Quando ci sposeremo, verremo qui a Verissimo a dirlo”. Ha trovato finalmente la serenità Federica e potrà quindi affrontare il suo dolore con più tranquillità, ora che ha accanto la persona giusta.

