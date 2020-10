Paola Saulino, “Sono pronta”: trasparenze in intimo da paura – FOTO

Paola Saulino, esplosiva e provocante influencer napoletana, ancora protagonista su Instagram: lo scatto in lingerie evidenzia le sue forme

Tra le influencer maggiormente provocanti sulla rete e che fanno maggiormente discutere per i propri atteggiamenti, c’è Paola Saulino. La 31enne napoletana, diventata famosa nel 2016 per l’iniziativa del ‘Pompa Tour’ legato al referendum costituzionale dell’epoca, in cui proponeva una ricompensa piccante a chi avesse votato No sulla scheda elettorale, con il tempo ha confermato la sua tendenza. Fedele al motto “nel bene o nel male, purché se ne parli”, è diventata nel frattempo una celebrità su Instagram, dove si diletta tra varie attività. Post piuttosto intriganti e sensuali, anche molto espliciti, foto e video intervallati da dirette (numerosissime soprattutto durante il lockdown) in cui si dedica a rubriche ironiche sul calcio – è tifosissima del Napoli – ma anche a consigli di educazione sessuale nei confronti dei suoi followers. Decisamente un personaggio fuori dalle righe. Come fuori dalle righe è il suo fascino, cui contribuisce non poco un fisico prorompente.

Paola Saulino, la richiesta osè su Instagram e l’intimo super sensuale

Un personaggio che anche quest’oggi mette in mostra tutta la sua verve sensuale e provocatoria. I due scatti contenuti nel post Instagram di oggi lasciano il giusto all’immaginazione. Paola è infatti in lingerie intima, che fatica a contenere le sue curve generose. Le trasparenze fanno il resto, evidenziando un lato A – e non solo quello – davvero da urlo.

E non basta: anche la sua didascalia, “Sono pronta per…” (lasciamo che siate voi a leggerla), scatena la reazione immediata da parte dei followers, sempre più in delirio per lei. Sono sempre di più coloro che sperano che un giorno la conturbante Paola si dia al cinema a luci rosse, ma a quanto ha detto lei stessa è un’eventualità che non si verificherà.

