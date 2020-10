Elettra Lamborghini esplosiva su TikTok: abbassa i calzoni e si intravede l’intimo. Una vera bomba sexy!

Elettra Lamborghini ha deliziato i suoi fan con un nuovo video su TikTok: sensuale e provocante, l’ereditiera si è mostrata con un top fluorescente che le lasciava scoperta la pancia piatta. In seguito, Elettra ha spostato l’inquadratura del suo telefono, riprendendo i calzoni che ha successivamente abbassato. Tuttavia, dalla breve clip non si riesce ad intravedere bene l’intimo: stava indossando slip o perizoma?

Elettra Lamborghini incinta? “Ho nausea la mattina”

La ricca ereditiera Elettra Lamborghini si è da poco sposata con il compagno, il disc jockey e produttore discografico Afrojack, di origine olandese. I due, fidanzati ufficialmente dal dicembre 2019, sono convolati a nozze il 20 settembre scorso, sul Lago di Como. Le recenti dichiarazioni della neosposa, tuttavia, hanno già fatto ipotizzare una possibile gravidanza.

La ragazza, nelle ultime stories di Instagram, ha confidato ai suoi followers il suo stato di salute, affermando di avere nausea, senso di vomito e fame incontrollata. Queste, nello specifico, le parole da lei stessa pronunciate: “Ho solo voglia di mangiare sushi o gelato al pistacchio. Io credo sia una cambio ormonale… almeno non ho assolutamente altre spiegazioni…“. I followers, a fronte di tali dichiarazioni, si sono scatenati.

Elettra, bombardata di domande in merito ad una presunta gravidanza, si è trovata a dover intervenire nell’immediato, al fine di evitare che una notizia non vera circolasse così rapidamente. “Raga non posso essere incinta perché è una cosa che non può capitare“: la cantante si è dimostrata sicurissima delle sue parole, escludendo quindi la possibilità di una gravidanza.

Ma allora, messe da parte queste supposizioni, a cosa saranno dovute le voglie ed il senso di nausea perenne?