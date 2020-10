Baby K, sportiva e seducente. Una ventata di sensualità – FOTO

Una nuova foto di Baby K dal backstage del suo prossimo album. Lo studio di registrazione è il suo “habitat naturale”.

Dopo il grande successo di Non mi basta più, che ha visto la partecipazione dell’influenzar Chiara Ferragni, Baby K torna in studio per un nuovo album. La cantante, il cui vero nome è Claudia Judith Nahum, ha riscosso un incredibile successo a partire dal 2015 grazie all’Ep Kiss Kiss Bang Bang. Realizzato in collaborazione con Takagi&Ketra, l’album contiene il singolo Roma-Bankok, tra i più grandi successi discografici delle estati passate. Grazie a questo brano, la cantante risulta l’unica artista italiana vivente ad aver ottenuto il disco di diamante dalla FIMI.

Nel suo ultimo post, Baby K condivide uno scatto dalla sala di registrazione, dove sta incidendo il suo nuovo album. Vai alla pagina successiva per vederlo.

Baby K, bellissima nel suo “habitat naturale”