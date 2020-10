Cristina Buccino “da togliere il respiro”. Il vestitino è molto sexy-FOTO

La Buccino condivide una foto su Instagram e fa impazzire il web, indossa un abitino che lascia intravedere il lato A

Visualizza questo post su Instagram IN Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino) in data: 10 Ott 2020 alle ore 3:12 PDT

Sempre più bella e provocante Cristina Buccino, con i suoi vestitini mini e scollati sul petto. La nuova foto è in bianco e nero sul tetto si un palazzo e con il vento fra i capelli, indossa un abito mini che lascia intravedere il seno prorompente della bella showgirl. Nei commenti le scrivono “Affascinante”, “Da togliere il respiro”, “Meravigliosa” e c’è anche chi le ricorda la somiglianza con Belen Rodriguez. Il complimento potrebbe però non fare piacere alla bella modella calabrese. Infatti tra le due non corre buon sangue.

Cristina Buccino e Belen Rodriguez, due nemiche

Visualizza questo post su Instagram Weekendmood. 1,2,3 or 4????? Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino) in data: 2 Ott 2020 alle ore 5:58 PDT

Il motivo per cui le due non si sopporterebbero risale a qualche anno fa, quando la Buccino e la Rodriguez sono state scelte per fare da testimonial di una linea di bikini. Tuttavia quando Belen ha saputo della partecipazione della Buccino alla campagna pubblicitaria ha subito messo le cose in chiaro con il brand dando un ultimatum, o lei o me. Non è ben chiaro il motivo che abbia spinto la showgirl argentina ad agire in questo modo.

Alla fine l’ha avuta vinta Belen perché nelle foto della campagna pubblicitaria non è apparsa più la Buccino ma bensì Belen con sua sorella Cecilia. Una causa si questo rapporto burrascoso tra le due potrebbe essere riconducibile al fatto che la Buccino abbia avuto prima un flirt con l’ex fidanzato della Rodriguez, Marco Borriello e poi in seguito anche un flirt con l’ex marito Stefano De Martino.

Visualizza questo post su Instagram Sundaymood . • 🌸 • @hotelstendhalrome Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino) in data: 27 Set 2020 alle ore 3:45 PDT

Questo avrà mandato in bestia l’argentina anche perché la somiglianza tra le due è molta e a quanto pare a Belen non va giù. Oltre a questo potenziale motivo non ci potrebbe essere altro visto che le due non hanno grandi rapporti ne lavorativi ne di altro tipo.

