 Martina Colombari bella e sensuale anche mentre lavora concentrata. Nella didascalia scrive “Smart working”, condizione a cui ormai siamo tutti abituati visto l’incremento di casi da coronavirus registrato nell’ultimo mese. I commenti degli utenti sono tutti positivi, c’è chi le fa i complimenti per la bellezza e la serietĂ e chi approva la foto mentre fa smart working, perchĂ© sensibilizza sul tema di grande importanza oggi.

Martina Colombari ospite a WeFree days 2020

 Questo programma a cui ha partecipato la bella conduttrice, ogni anno viene organizzato a San Patrignano e partecipano molti personaggi provenienti dal mondo per parlare dei temi che stanno a cuore per i giovani. La droga, dipendenze, disagio e prevenzione sono anche presenti 2000 studenti più o meno.

Si parla di realtĂ giovanili internazionali che utilizzano l’arte di strada per integrare socialmente i ragazzi. L’arte di strada intesa come breakdance, graffiti, hip-hop e molti altri. I WeFree Days sono opportunitĂ per far conoscere i giovani tra loro e confrontare le loro esperienze.Lo scopo è creare un mondo che diffonda messaggi positivi attraverso la cultura, spingere i ragazzi a trovare i loro talenti osservando spettacoli e conoscendo personaggi famosi.

La volontà è di non arrendersi e continuare a tentare di cambiare le cose. Sicuramente un atteggiamento positivo e lodevole che la Colombari fa piĂą che bene a supportare. Lei è stata ospite insieme al Dottor Leonardo Menolicchio, psichiatra. La conduttrice spiega la difficoltĂ nel gestire i figli adolescenti nell’era del digitale, e la complessitĂ nel spiegargli che ciò che vedono sui cellulari non corrisponde spesso alla realtĂ . Lei che ha proprio un figlio adolescente.

 Su Internet i questi ultimi anni il protagonista è stato l’eccesso, video gravissimi diffusi sul web che riguardano violenze tra giovani, l’uso estremo di droghe e la volontĂ di andare contro le regole in un modo mai visto prima. Il problema grave è che la diffusione costante di questi cattivi esempi, può influenzare moltissimi giovani portandoli vero una strada sbagliata.

