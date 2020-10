Senza ombra di dubbio Raoul Bova è un uomo molto fortunato. Merito della sua Rocio Moralez, che è in assoluto una delle donne più belle che ci siano.

La compagna di Raoul Bova, Rocio Moralez, mostra alcuni scatti recenti nei quali appare in magnifica forma. La 32enne madrilena è splendida e bellissima come sempre, al fianco del 49enne attore romano, con il quale fa coppia fissa dal lontano 2013.

LEGGI ANCHE –> Alessia Prete, scatto al sole senza senza veli: una “sudata” piacevole – FOTO

Lei scrive, in una immagine che ritrae la coppia insieme: “Presentazione ieri al @romacinemafest del cortometraggio “Calabria Terra Mia” di Gabriele Muccino. Un racconto di emozioni e di amore attraverso una terra unica. È stato bellissimo portare una parte del tuo cuore cara Jole a questo Festival del Cinema”. La kermesse è in corso di svolgimento a Roma.

LEGGI ANCHE —–> Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo il lutto una nascita inaspettata

Rocio Moralez, come sempre bellissima

Lei da ragazzina intraprese gli studi di ballo, arrivando a vincere molti premi juniores, anche in competizioni internazionali. Poi si è perfezionata in giornalismo ed in recitazione. All’età di 20 anni Rocio si unì al tour mondiale di Julio Iglesias, poi ha preso la strada della televisione, facendo da insegnante di ballo all’edizione spagnola di ‘Ballando con le Stelle’. E come se non bastasse, la Morales è diventata anche attrice per la televisione spagnola oltre che di modella per svariate riviste femminili ed aziende di cosmetica.

LEGGI ANCHE —–> Oggi è una delle donne più amate nel mondo dello spettacolo: l’avete riconosciuta?

Da Raoul Bova, conosciuto nel 2011 mentre lui era sposato, ha avuto due figlie. Si tratta di Luna ed Alma, nate rispettivamente a fine 2015 e fine 2018. Nel corso della pandemia da Coronavirus, Rocio e Raoul si sono prodigati in tanta beneficenza distribuendo pasti caldi e coperte per la Croce Rossa ai clochard di Roma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter