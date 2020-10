La Pellegrini sta finendo i suoi giorni di quarantena dopo aver contratto il coronavirus, finalmente è quasi libera forse

Torna a sorridere Federica Pellegrini e sopratutto può uscire finalmente dopo la quarantena trascorsa a casa a causa del contagio da coronavirus. Nella didascalia scrive “-4 forse”, saranno i giorni che le mancano per capire se è uscita dal virus o no. Intanto lei si sente già più libera e tranquilla, sorride alla telecamera. Gli utenti nei commenti le danno forza e coraggio, sono contenti che il loro idolo del nuoto sia di nuovo libera di poter fare ciò che ama e di vivere la sua vita.

L’attacco alla Pellegrini per essersi recata al punto tampone, essendo positiva al virus

In molti si sono accaniti contro la nuotatrice, poiché quest’ultima positiva al coronavirus da giorni si è recata al punto tampone per accompagnare la mamma che aveva i sintomi. Purtroppo la Pellegrini ha spiegato che la madre non avendo mai guidato per le strade di Verona e probabilmente non stava nemmeno troppo bene visto che aveva i sintomi del covid, ha deciso di accompagnarla. La Pellegrini per rispondere alle accuse e insulti che ha ricevuto in questi giorni, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un estratto di un giornale che spiega l’accaduto.

La nuotatrice sottolinea infatti, il tratto in cui viene spiegato chiaramente che la Pellegrini aveva il via libera per recarsi al punto. Lo spiega il direttore generale, Pietro Girardi che risponde alla questione informando che è normale che una persona positiva al covid si possa recare al punto tampone per il controllo di prassi. In questo caso era la madre dell’atleta a dover fare il tampone, ma la regola vale anche nei casi di accompagnamento dei conviventi malati. La Pellegrini commenta poi nella didascalia, scrivendo: “Giusto perché oggi ho del tempo da perdere. Perché leggere i vostri insulti senza senso mi fa girare le scatole. Ecco”.

Le persone sono sempre preoccupate che i ricchi e famosi possano avere privilegi in più rispetto a loro, ma durante una pandemia globale non c’è nessuno che ha privilegi. Tutti devono rispettare le stesse regole, senza eccezioni.

