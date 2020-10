View this post on Instagram

Guardo il mare e parlo con @rocventi che so che sta col telefono in mano e, che probabilmente, mi sta facendo una foto. Ridiamo come scemi perché un po’ effettivamente lo siamo. Questa ‘leggerezza’ tanto cercata e voluta che nella vita mi risulta a volte indispensabile. Oggi invece sto a casa, dormo sistemo gli armadi sono già al terzo caffè. Poi dormo ancora. È il mio modo per non affrontare le cose. Ma tanto poi ci si sveglia e le cose vanno affrontate. Gina mi guarda come se volesse anche lei dirmi ‘ma che stai facendo’? Sistemare l’armadio mi sembra però l’unica via possibile per sistemare anche dei pezzi di vita. Dovrei forse anch’io, come @roberto_di_alicudi trasferirmi lì, in quel piccolo scoglio lontano in cui la dimensione è ristretta ed è per questo che ci si sente felici perché ciò che vedi è. Oggi sto così, domani invece, come la celebre frase.. è un altro giorno.