Eva Henger la copertina di maxim è uno spettacolo a Luci rosse – FOTO

Eva Henger non conosce limiti: la stella ungherese è sempre più esplosiva e continua ad incantare i suoi fan, questa volta con un ricordo.

Eva Henger non riesce proprio a fermarsi. L’ex attrice dei film a luci rosse ama incantare i suoi follower con contenuti piccanti e talvolta a dir poco proibitivi. La 47enne è sempre in splendida forma e le sue curve continuano a far sognare tutti. La nativa di Gyor, poco fa, ha messo in rete uno scatto bollente con le sue forme in bella vista: la fotografia altro non è che una delle storiche copertine del periodico mensile internazionale ‘Maxim’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Martina Stella, gambe, lato A e sorriso, tutto in una foto. Bellissima

Lo splendido scatto di Eva Henger: seno in bella vista