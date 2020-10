Giorgia Palmas, espressione buffa per una buona causa – VIDEO

Giorgia Palmas ha pubblicato un video in cui appare con un’espressione buffa per una campagna di sensibilizzazione davvero importante

Giorgia Palmas è da poco diventata mamma della piccola Mia. Per lei si è trattato della seconda volta. La showgirl è già madre di Sofia, frutta della relazione con l’ex giocatore Davide Bombardini. Una volta chiosa questa storia d’amore, ne ha avuta un’altra con Vittorio Brumotti, durata dal 2012 al 2017. Un anno dopo il campione di nuoto Filippo Magnini è entrato nel cuore dell’ex velina di Striscia La Notizia, con cui ha avuto appunto la gioia di avere la secondogenita Mia.

La conduttrice ha aggiornato i suoi fan per tutto il periodo della dolce attesa e ora sta continuando a farlo con post relativi alla crescita della piccola. La neo mamma ripone ovviamente molte attenzioni per la bimba che è in questo momento al centro della sua vita.

Giorgia Palmas, importante campagna di sensibilizzazione – VIDEO