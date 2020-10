Fedez prende le distanze dai social: il motivo della sua decisione

“Forse sarò meno presente” scrive Fedez su Instagram. Il rapper ha in cantiere un progetto che potrebbe fare davvero la differenza.

“Sento che è arrivato per me il momento di rimboccarmi le maniche” con una storia su Instagram, Fedez annuncia che la prossima settimana sarà molto meno attivo sui social.

Il motivo? Il rapper desidera “mettere la testa” su un progetto che spera possa aiutare tutti quei lavoratori del mondo dello spettacolo che sono rimasti fortemente segnati dallo stop delle loro attività. Un tema caldissimo, che ha fatto parlare molti cantanti e attori di fama internazionale, ma che non sembra aver ancora spianato la strada ad una qualche forma di cooperazione tra di essi. “Ho aspettato due settimane invano che qualcuno raccogliesse il mio appello” scrive il rapper. “Non sarà una cosa che potrò fare da solo”.

Ma in cosa consiste, nello specifico, questo progetto? Andate alla pagina successiva per scoprirlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> X Factor, chi è Casadilego: tutto quello che sappiamo sui nuovi concorrenti del talent

Fedez sui social, il nuovo progetto per fare la differenza

“Voglio fare la mia parte senza stare a guardare” così Fedez ha deciso di impegnarsi in prima persona per dar vita ad un progetto a sostegno dei lavoratori dello spettacolo. Il cantante aveva lanciato alcuni giorni fa un appello sui social. Nell’appello, indirizzato a tutti i suoi colleghi del mondo della musica, parlava di un anticipo in denaro sugli eventi che -a quanto pare- i cantanti riceverebbero molto prima dell’evento stesso. Il rapper aveva proposto di far confluire tali cifre in un fondo comune a favore dei piccoli lavoratori dello spettacolo. La sua speranza di cedere le redini del progetto a qualcuno (magari più esperto) è tuttavia naufragata, perciò il cantante ha deciso di occuparsi della raccolta fondi in prima persona.

Continuate a seguirci per scoprire come si evolverà il progetto ideato e realizzato da Fedez.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> X Factor, chi è MyDrama: tutto quello che sappiamo sui nuovi concorrenti del talent

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter