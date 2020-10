Elettra Lamborghini, chi ha cantato al suo matrimonio – VIDEO

Chi ha cantato al matrimonio di Elettra Lamborghini? La cantante ha condiviso un video inedito per svelare il suo ospite speciale.

Elettra Lamborghini si è sposata. La cantante è convolata a nozze con Nick van de Wall (in arte Afrojack), deejay e produttore musicale, nonché suo compagno ormai da molti anni. I due novelli sposi non sono stati però baciati dalla fortuna: pochi giorni dopo la cerimonia sono dovuti tornare in fretta e furia dal viaggio di nozze a causa di un malore riscontrato da uno dei cavalli della cantante. L’animale è morto pochi giorni dopo, lasciando un gran vuoto nella Lamborghini, che l’aveva avuto suo fianco per oltre sedici anni. “Sono un po’ sconfortata” ha ammesso la cantante qualche giorno dopo, quando un altro dei suoi cavalli è stato ricoverato dal veterinario.

Ad un mese dal grande giorno, Elettra Lamborghini condivide un video inedito del suo primo ballo con Afrojack. Vai alla pagina successiva per vederlo.

Elettra Lamborghini, chi ha cantato al suo matrimonio