Ha 17 anni ed è polistrumentista e figlia d’arte. Chi è Casadilego, la nuova promessa di X Factor Italia.

La prima puntata dei live di X Factor è ormai alle porte. Giovedì 29 ottobre sapremo quali sfide attenderanno i nuovi concorrenti del talent-show più seguito d’Italia. Nel frattempo, scopriamo qualcosa di più sulla vita e sul percorso musicale dei 9 aspiranti cantanti e dei 3 promettenti gruppi selezionati dai giudici del programma.

X Factor, chi è Casadilego: la ragazza che ha fatto piangere Manuel Agnelli

Elisa Coclite (in arte Casadilego) ha conquistato proprio tutti. Classe 2003, la 17enne originaria di Bellante (Teramo) è stata capace di far sciogliere persino il cuore di ghiaccio di Manuel Agnelli!

Di lei sappiamo che è polistrumentista e figlia d’arte. La madre è una cantante, mentre il padre, Massimiliano Coclite, è insegnante di conservatorio e maestro di jazz. Elisa ha cominciato a studiare pianoforte in tenera età, ma oggi se la cava bene anche con chitarra e violoncello. Il suo periodo musicale preferito -ammette davanti ai giudici- sono gli anni ’60 e ’70, mentre il suo cantante del cuore è Ed Sheeran. Proprio da una canzone di Ed Sheeran (Lego House) deriva il suo nome d’arte.

La giovane cantante condivide spesso cover musicali sul suo profilo di Instagram, ma sembra che non abbia ancora un proprio canale YouTube. Sul web è molto amata, tanto che alcuni la danno già per finalista, se non addirittura per futura collaboratrice di Ed Sheeran. Tra i nuovi concorrenti sembra aver legato per lo più con le ragazze del suo team e con Santi, il 18enne selezionato da Emma per il gruppo Under Uomini.

