Federica Pacela, come muove il lato B: il VIDEO è da svenire

Federica Pacela, come ad ogni inizio settimana, sa come tirare su il morale dei suoi fan: soggettiva da infarto del suo lato B

“Più attesa della diretta del nuovo DPCM”. E’ il commento di uno dei fan di Federica Pacela su Instagram, ed è impossibile dargli torto. La modella e influencer è tra i volti più in ascesa sul popolare social network, sta acquisendo sempre più fan affezionati e il motivo è presto detto. Le curve, davanti e dietro, della 34enne, già nota per aver partecipato a importanti campagne pubblicitarie di brand prestigiosi e anche per la sua apparizione in ‘Ex on The Beach Italia’, sono uno spettacolo difficilmente replicabile. Tanto più che Federica ha preso la piacevole abitudine, soprattutto per i suoi followers, di curare una intrigante rubrica del lunedì. Anzi, del ‘culedì’, come lo chiama lei. Non crediamo servano ulteriori spiegazioni. Seguiteci a pagina successiva per scoprire l’esplosivo post di oggi…

Federica Pacela, lato B in primo piano: da perderci la testa