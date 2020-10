Usa, trova pistola e si spara: bambino muore durante la sua festa di compleanno

Un bambino di 3 anni si è sparato accidentalmente al petto con una pistola, ritrovata nella sua abitazione di Porter, in Texas (Usa).

Tragedia negli Stati Uniti, dove un bambino di soli 3 anni è deceduto dopo essersi sparato involontariamente un colpo di pistola. Il piccolo stava festeggiando il suo compleanno, quando sfuggito al controllo dei genitori avrebbe trovato l’arma in casa ed avrebbe premuto il grilletto contro sé stesso. Udendo lo sparo, i familiari hanno chiamato i soccorsi che si sono precipitati sul posto ed hanno portato il bambino in una vicina stazione dei vigili del fuoco, dove sarebbe morto poco dopo. Sulla drammatica vicenda sta indagando la polizia statunitense.

Usa, bambino di tre anni trova pistola in casa e si spara: il secondo episodio in due settimane

Un bambino di soli 3 anni è morto sabato scorso, 24 ottobre, a Porter, in Texas (Usa), dopo essersi sparato accidentalmente con una pistola ritrovata in casa durante la sua festa di compleanno. Stando a quanto ricostruito, come riporta la stampa locale e l’emittente NBC, il bimbo avrebbe trovato l’arma sul pavimento, dopo che quest’ultima era caduta accidentalmente dalla tasca di un familiare, ed avrebbe premuto il grilletto sparandosi al petto. Sentendo lo sparo, i parenti hanno lanciato l’allarme chiamando i soccorsi.

Presso l’abitazione sono sopraggiunti i soccorsi che hanno trasportato il piccolo in una stazione dei vigili del fuoco vicina, dove poco dopo è deceduto per le ferite riportate.

Intervenuta anche la polizia di Porter che ha provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Ancora da chiarire se l’arma fosse come l’arma possa essere rimasta incustodita da parte del proprietario.

Lo sceriffo della contea di Montgomery che si sta occupando delle indagini, ha rivolto le proprie condoglianze alla famiglia del bimbo colpita dalla tragedia.

Un episodio molto simile si era verificato ad Aloha, in Oregon, venerdì 9 ottobre, quando un bambino, anche in questo caso di tre anni, aveva trovato una pistola in casa e si era sparato alla testa perdendo la vita.

