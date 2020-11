Tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser c’è più amore di prima. I due stanno vivendo dei giorni da favola sulle alture di Cortina d’Ampezzo.

Visualizza questo post su Instagram 🤍 Buenos días a todos. Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 2 Nov 2020 alle ore 1:29 PST

È incantevole da sempre, Cecilia Rodriguez, con molti suoi ammiratori che la ritengono essere persino più bella della sorella Belen. Tra le due il rapporto è magnifico, come del resto dovrebbe sempre essere tra sorelle e tra fratelli. Ma lei di questo dualismo creato dai fans non se ne cura.

Alla Chechu non interessa entrare in competizione con Belen. La 30enne argentina sa benissimo di essere quello che è, ovvero una donna estremamente bella e che è giunta ad avere tutto quello che ha grazie solo ai suoi sforzi. In questo periodo la sudamericana si trova assieme ad Ignazio Moser a Cortina d’Ampezzo. E sta costellando il suo profilo personale Instagram con degli scatti che ci fanno vedere la fiaba all’interno della quale la coppia sembra essere entrata. Foto che potete visualizzare nella prossima pagina, uno spettacolo.

Cecilia Rodriguez, con Ignazio Moser è di nuovo tutto bellissimo

Visualizza questo post su Instagram Non so bene cosa dire …… sono 👌🙌🏻🤍 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 1 Nov 2020 alle ore 12:43 PST

Tra i due è tornato più forte che mai l’amore poi. In estate sembrava esserci stata una crisi, che aveva portato lui e lei a stare anche lontani per un certo periodo di tempo. Lui aveva imperversato nei locali notturni della Sardegna, facendosi vedere anche con l’amico Andrea Damante alla console. Lei invece aveva svariato tra Sicilia, Costiera Amalfitana e Puglia.

Visualizza questo post su Instagram Che sogno montagna 🏔 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 1 Nov 2020 alle ore 5:05 PST

Ora qualsiasi sentore di crisi è rientrato da tempo. La più giovane delle sorelle Rodriguez si dice innamoratissima e ha pubblicato una dedica al suo ‘Nacho’ in uno scatto recente. Tra l’altro i due si mostrano anche senza vestiti in mezzo alla neve, in una cornice da favola.

