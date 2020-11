Erica Piamonte, shorts inguinali: gambe da perdere la testa – Foto

Erica Piamonte, shorts inguinali mentre è seduta sulle scale: gambe spettacolati e tatuaggi in mostra. Bellezza da togliere il fiato, foto.

Erica Piamonte sfoggia gambe sempre più spettacolari. L’ex concorrente del Grande Fratello, seduta sugli scalini, sfoggia un fisico da urlo. Oltre al lato B assolutamente spettacolare, la Piamonte ha due gambe atletiche e perfette sulle quali troneggiano anche dei tatuaggi di cui è un’amante.

Un fisico che le è stato donato da madre natura. Come ha ampiamente dimostrato durante la permanenza nella casa del Grande Fratello, nell’edizione vinta da Martina Nasoni, la Piamonte ama molto mangiare non rinunciando ai piaceri della tavola.

La passione per il cibo non incide sul fisico di Erica che è sempre più bella e sempre più seguita sui social dove sfoggia anche le sue doti ballerine incantando i fans.

Erica Piamonte, ballo sensuale e lato B in primo piano: video da infarto

Amante del ballo, con delle movenze molto sensuali, Erica Piamonte sa come scatenare il delirio sul web. Nel video che vedete qui in alto, dopo aver abbandonato il bikini, la Piamonte, con un costume nero, sgambato e che le lascia scoperto il fondoschiena, l’ex gieffina si scatena sulle note di una canzone dal sapore estivo trascinando in quella che, in questo momento può essere solo una pista virtuale, i suoi followers che ringraziano per il regalo.

Bella come Erica è anche la sorella Giada con cui Erica si mostra spesso sui social. “Lei è la sorella bella, io quella simpatica”, scrive la Piamonte, orgogliosa di poter dividere la propria vita con la sorella. Giada si è fatta conoscere durante la permanenza della sorella nella casa del Grande Fratello facendole una sorpresa.

“Ciao Eri. Quante parole non dette, quante frasi lasciate a metà tra noi… Questa avventura ci ha dato modo di riscoprirti e di apprezzare lati e sfumature di te che non conoscevamo. Il Grande Fratello ci ha aperto le porte per affrontare un percorso insieme, più parole meno segreti. Saremo sempre al tuo fianco per sostenerti e proteggerti ovunque la vita e le decisioni ti portino”, aveva detto Giada.