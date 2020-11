Sabrina Salerno, maglietta bagnata e sabbia sul corpo: che bellezza – Foto

Sabrina Salerno sogno proibito degli uomini: con una maglietta bagnata e la sabbia cosparsa su tutto il corpo, incanta tutti. Foto da urlo.

Sguardo penetrante, slip bianco, canotta dello stesso colore, ma trasparente e bagnata, sabbia cosparsa sul corpo e una foto da infarto per Sabrina Salerno che, esattamente come accadeva all’inizio della sua carriera, continua ad essere il sogno proibito dei suoi fans. Una foto scattata qualche tempo fa al mare e che l’artista ha deciso di regalare ai fans in una giornata fredda di novembre.

“Scatto fatto un mese e mezzo fa… sembra già un’eternità”, scrive la Salerno nella didascalia che accompagna la foto. “Lavaggio a mano o in lavatrice???”, chiede Jimmy Ghione commentando il post a cui la Salerno ha risposto con una risata.



Sabrina Salerno, look rock and roll: con la mascherina è sempre strepitosa

Sabrina Salerno cerca di godersi la propria quotidianità rispettando le regole che devono essere rispettate in un momento così difficile. Con un look total black e una mascherina che le copre naso e bocca, la Salerno è sempre assolutamente bellissima. “Assisi… l’Italia il più bel paese del mondo”, scrive l’artista nella didascalia che accompagna la foto qui in alto.

Come tutto il mondo della musica e dello spettacolo, anche Sabrina Salerno, a causa della pandemia, sta rinunciando a portare la sua musica in giro con i concerti dal vivo. Il contatto con il proprio pubblico è incluso tra le cose di cui gli artisti sentono maggiormente la mancanza. Attraverso i social, cos’, riescono a mantenere un contatto ricevendo comunque tantissimo affetto.

Dopo aver fatto compagnia agli italiani per tutta l’estate pubblicando foto in bikini, l’artista non fa mancare la sua presenza anche in inverno sfoggiando gli outfit scelti per affrotnare l’inverno. Con un look total light blue, la Salerno è strepitosa esattamente come lo è quando sceglie un look total black.

Sempre bellissima e in perfetta forma, la Salerno è sempre più protagonista sui social. I fans continuano a seguirla con affetto sperando di poterla rivedere presto dal vivo cantando e divertendosi con lei.