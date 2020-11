Sabrina Salerno, nonostante l’outfit impeccabile e lo sguardo sicuro, condivide la sua preoccupazione per la situazione attuale lanciando un S.O.S. ai suoi follower.

Visualizza questo post su Instagram Novembre… chissà cosa ci aspetta? 🆘 Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 1 Nov 2020 alle ore 9:03 PST

La showgirl Sabrina Salerno ha sfoggiato sul suo account Instagram nel corso della giornata di oggi il suo ultimo e disarmante outfit total light blue. Ad attirare l’attenzione degli utenti, oltre al suo magnetismo e la sua presenza scenica, è stata la didascalia allegata alla foto. Nella quale la celebre cantante degli anni ’80 sembrerebbe aver sfoggiato un nostalgico ritorno a quel periodo ed al contempo la sua preoccupazione sulla precarietà della situazione attuale.

Sabrina Salerno, l’azzurro una scelta che le dona

La slanciata e sensuale Sabrina, oltre alla sua perplessità sulle questioni attuali, ha mostrato anche in altri scatti come la sua tendenza a vestire con addosso questo colore, simbolo di estroversione e creatività, sia per lei come un vero e proprio must.

Infatti, in seguito ad un allenamento in palestra, come ha mostrato in un post meno recente, Sabrina ha osato definirsi “particolaremente soddisfatta”. Non ci sono dubbi, ormai, la soddisfazione di cui parla la primadonna non è di certo di natura muscolare, ma piuttosto di natura pittoresca.

Giada Ciliberto