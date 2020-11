«Mi sono tagliata gambe e braccia fino a perdere i sensi». La figlia di Boby Solo racconta a Barbara D’Urso la sua malattia e spiega come sta oggi. La conduttrice si commuove.

Ospite da Barbara D’Urso a Domenica Live, Veronica Satti confessa la malattia che da anni la fa vivere in un incubo e a causa della quale ha rischiato di morire.

L’ex gieffina soffre di un disturbo borderline della personalità che l’ha portata in ospedale dopo esser stata trovata dal compagno della madre in una pozza di sangue.

«Mi sono tagliata gambe e braccia fino a perdere i sensi» ha confessato, è stata ricoverata in ospedale per circa un mese. Dopo aver toccato il fondo ha deciso di risalire e ha voluto partecipare alla trasmissione della conduttrice napoletana per lanciare un messaggio a tutti coloro che soffrono dello stesso disturbo.

Le lesioni che si è provocata Veronica sono molto pesanti, danneggiandosi un tendine e adesso ha difficoltà a muovere un dito.

Non era la prima volta che sua madre, ospite anche lei a Domenica Live, e il suo compagno la trovavano insanguinata ma stavolta avendo perso anche i sensi l’hanno dovuta portare urgentemente in ospedale.

Barbara D’Urso si commuove davanti alle foto delle lesioni

La causa del suo autolesionismo è una forte depressione, un male che l’ha logorata dentro seppure cercava di mostrarsi felice agli occhi degli altri. Il dolore fisico le faceva sentire in maniera minore quello interiore ma è diventato giorno dopo giorno sempre più incontrollabile.

In ospedale ha scoperto di soffrire anche di una bulimia nervosa e oggi finalmente si è convinta a curarsi. In questa seconda fase si sta facendo aiutare da uno specialista.

La stanno supportando molto sua madre, suo padre Boby Solo che le ha consigliato di praticare yoga e meditazione e il compagno della madre che l’ha trovata più volte in quelle condizioni e proprio per loro, e per i suoi nonni, ha deciso di combattere.

La conduttrice ha confessato di aver visto le foto delle lesioni che si è provocata Veronica ma ha dovuto cancellarle dalla memoria del telefono, non riuscendo neanche a guardarle. Infine si è commossa.

