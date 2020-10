Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”. Al Grande Fratello Vip oggi si è chiusa una volta e per tutte la discussione tra i due amici

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini stanno cominciando a ritrovarsi, dopo la brutta lite che li ha visti in rapporti tesi per giorni. I due dopo aver parlato venerdì notte e sabato notte, pensavano di aver fatto pace ma la verità è che c’era un po’ di gelo tra di loro in questi giorni e nelle loro interazioni. Tommaso ieri lo ha fatto notare ai suoi amici, parlandone in camera: “Ci diciamo di essere amici ma non lo siamo, forse non c’è tutta quella affinità che pensavamo tra di noi”. Oggi i due ragazzi sono riusciti finalmente a parlarsi, dopo giorni di gelo.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini chiariscono dopo la lite: “Ho bisogno di tempo, ma ci ritroveremo”

Si sono detti tante cose, Francesco ha fatto notare a Tommaso che sono poche le volte in cui c’è stato per lui e Tommaso gli ha detto di esserci rimasto molto male per quello che è successo. Poi Francesco è scoppiato a piangere, dicendo di essere stanco di questa situazione e di non sentirsi capito. Dopo avergli lasciato un po’ di tempo, Tommaso si è seduto con lui e gli ha parlato, rassicurandolo sul loro rapporto. “Non devi forzare le cose tra di noi. Entrambi vogliamo ritrovarci, e succederà. Non tra un mese, forse tra qualche giorno, pure stasera. Uscirò fuori in giardino, tu mi guarderai, io ti guarderò, ti dirò: ci vogliamo bene, perché non continuiamo a volercene? O partirà una canzone che mi farà dire: “Franci, abbracciami”. Lo so che questo momento avverrà. Dobbiamo solo aspettare e darci tempo”.

Dopo questo discorso, nelle ultime ore i due hanno cominciato ad avvicinarsi, nell’attesa che qualcosa li faccia tornare l’uno dall’altro definitivamente.