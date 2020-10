Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”. Stanotte al Grande Fratello Vip l’influencer ha rivelato qualcosa che ha scatenato il caos in casa

Ieri sera al Grande Fratello Vip c’è stato del divertimento: tanta musica, alcol e non sono mancati i colpi di scena. Dopo la crisi che ha avuto Tommaso Zorzi due giorni fa, ieri si è consolato divertendosi con i suoi amici e alzando un po’ il gomito. A fine serata, Francesco Oppini si è fermato in cucina per preparare qualcosa, mentre Tommaso era in soggiorno che parlava con i suoi amici. Ad un certo punto ha rivelato da Elisabetta Gregoraci: “Mi sono innamorato di Francesco”. I ragazzi hanno prontamente incoraggiato l’influencer a rivelarglielo.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi rivela a Francesco di essersi innamorato di lui: poi il colpo di scena

Quando Francesco si è seduto al tavolo, Tommaso gli ha detto di dovergli confessare una cosa e a quel punto ha esordito con: “Sono innamorato di te”. Francesco, dopo qualche sorriso iniziale, si è fatto serio e ha chiesto più volte all’influencer se stesse scherzando. Quando Tommaso ha continuato ad insistere, Francesco ha cercato di calmare le acque: “Non sei attendibile in questo momento, Tommy. Domani ne parliamo. Cosa vuoi che ti risponda? Io ti voglio bene e non voglio ferirti, tengo a te e non voglio farti stare male”. Tommaso è tornato in camera e ha confidato a Maria Teresa che stava soltanto scherzando. Dopo un chiarimento veloce con Francesco che si è concluso con un abbraccio, sono tornati a litigare.

Sono andati a letto senza fare pace, entrambi arrabbiati l’uno con l’altro. Riusciranno oggi a fare pace prima della puntata?