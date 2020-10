Oriana Sabatini, sguardo magnetico: fascino che lascia senza fiato VIDEO

Oriana Sabatini, compagna dell’attaccante della Juventus Paulo Dybala, ha pubblicato un video che conquista i suoi numerosissimi fan

Visualizza questo post su Instagram 🧡 Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini) in data: 26 Ott 2020 alle ore 12:07 PDT

Oriana Sabatini è stata recentemente al centro del gossip. È girata una voce, secondo cui l’attrice argentina sarebbe incinta. Si è trattato però di un’indiscrezione infondata. Lo ha dichiarato lei stessa all’interno di un messaggio audio inviato al programma televisivo argentino Telefe. La diretta interessata ha affermato. “Non so da dove sia nata questa voce. È divertente perché – ha sottolineato – chiamano i miei genitori per congratularsi con loro“.

La stessa ha quindi proseguito. “Questa voce durerà meno di un granello di pepe in un cestino perché la mia pancia non crescerà. Questa voce è una bugia“. Quindi la modella ha concluso. “Chiaramente se fossi incinta, l’avrei messa in un altro modo. Ci sono persone che ci hanno creduto e mi hanno detto: perché non me l’hai detto?“.

Oriana Sabatini, la compagna di Paulo Dybala stupisce con la sua bellezza travolgente – VIDEO