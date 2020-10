Andrea Zelletta contro Tommaso Zorzi: insulti pesanti, rissa sfiorata. Al Grande Fratello Vip è scoppiato il caos dopo lo scherzo che l’influencer ha fatto a Francesco Oppini

Andrea Zelletta ha fatto infuriare gli utenti su Twitter dopo le due sfuriate che ha avuto al Grande Fratello Vip. Dopo lo scherzo di Tommaso Zorzi a Francesco Oppini, Andrea ha detto a Tommaso che ha esagerato con lo scherzo e Tommaso lo ha mandato a quel paese, sentendosi messo all’angolo da tutta la stanza arancione che si è schiarata contro di lui. Una volta chiusa in casa, e nella certezza di non poter essere ascoltato da Tommaso, Andrea ha detto delle parole molto forti: “E poi dice che vuole andarsene. Chi se ne frega? Quella è la porta, vai, nessuno ti ferma” e poi altre parole forti che hanno fatto infuriare il web, anche contro Maria Teresa. “Si può mai ridere così tanto a 60 anni?”.

Tommaso Zorzi contro Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip: bufera nella casa

Stamattina Andrea gli ha detto che ci è rimasto male per la loro discussione, lui ha detto che non ci ha visto niente di male in quello che è successo, e intanto stava camminando per uscire fuori a fumare. Zelletta si è arrabbiato, ha cominciato ad urlare: “Ma chi ti credi di essere? Devi portarmi rispetto. Pensi che io sia tuo amico? Ti sbagli di grosso, non puoi comportarti così. Non andartene mentre ti sto parlando, maleducato e irrispettoso. Tu ti comporterai pure da Tommaso Zorzi ma io sono Andrea Zelletta e mi devi rispettare”.

Francesco ha provato a far chiarire i due ma non c’è stato verso di farlo. Oramai la stanza blu e la stanza arancione sono in guerra aperta. Cosa succederà stasera in puntata?