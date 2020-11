Inverno di Laura Chiatti, colori sobri ma occhi che brillano -FOTO

L’Inverno per Laura Chiatti è la sua stagione preferita, adora i colori e gli outfit da indossare. Ma c’è una cosa di cui non può fare a meno…

Le temperature in alcune regioni sono ancora alte, le foglie cadono dagli alberi creando uno paesaggio magnifico, e già c’è chi pensa alla prossima stagione. Per Laura Chiatti, infatti, è già iniziato l’inverno in cui può indossare outfit comodi ma allo stesso tempo belli che mettono in risalto la sue forme e il suo volto angelico. Difficile nascondere quegli occhioni verdi che brillano come due stelle nel cielo.

L’inverno di Laura Chiatti, cosa indosserà?