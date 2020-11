Pandemia, un’astrologa l’aveva prevista: cosa accadrà nei prossimi mesi

Una nota astrologa britannica, Jessica Adams, aveva predetto la pandemia lo scorso anno indicando la data esatta in cui sarebbe esplosa.

La nota astrologa britannica, Jessica Adams, aveva avvisato: il 10 gennaio 2020 scoppierà una pandemia. E così è stato. Era tanto convinta della sua premonizione che ha lasciato tutto per trasferirsi in Tasmania dove adesso vive insieme a degli animali da compagnia. La donna aveva definito quest’anno come L’Urlo di Munch ed a ben vedere non ha avuto tutti i torti.

Pandemia, l’astrologa che aveva previsto il Covid-19: cosa accadrà adesso

Era fermamente convinta di ciò che aveva predetto un anno fa e così si è lasciata tutta la sua vita alle spalle ed è partita per la Tasmania. L’astrologa britannica, Jessica Adams ci aveva visto lungo sulla pandemia ed oggi dall’altro capo del mondo parla della sua storia.

Nel 2019, la donna aveva comunicato una data il 10 gennaio 2020 che è perfettamente coincisa con la prima vittima accertata per Covid-19 a Wuhan. Stando a quanto riporta il Daily Mail, avrebbe dichiarato: “Volevo avvisare le persone di preservare i propri risparmi, sul non spendere troppo, ed essere pronti al cataclisma che si sarebbe abbattuto sulle nostre teste“. Purtroppo, però, la Adams non ha avuto molto seguito, numerosi sono stati gli scettici considerato il suo lavoro. Eccezion fatta per i suoi followers, circa tre milioni di utenti, che, invece, sarebbero corsi ai ripari.

Jessica è autrice anche di altre predizioni come quelle riguardanti le elezioni presidenziali in America su cui si era espressa affermando che ci sarebbero state grandi sorprese, come la caduta di Donald Trump. A lui aveva collegato una data chiave, l’1 ottobre 2020, giorno in cui si è scoperta la positività del Tycoon al Covid.

Aveva preannunciato anche la Brexit e nel 2017 già parlava di una scissione all’interno della Royal Family. Previsione anch’essa avveratasi con l’uscita dalla casa reale di Megan e William.

A proposito del Regno Unito, riporta il Daily Mail, la donna ha altresì affermato che quest’ultimo si dividerà in 4 distinti stati. Non sono mancate veggenze anche per l’Italia la quale nel 2021 a suo avviso lascerà l’Unione Europea.

Fortunatamente, ci sono anche notizie positive. Jessica Adams ha infatti affermato che quello che si appresta a venire sarà un Natale Fantastico, perché 3 giorni prima del 24 dicembre succederà qualcosa di fantastico. Jessica ha altresì precisato che adesso la terra si troverebbe nel medesimo ciclo astrale di quando ci fu la Seconda Guerra Mondiale. E che quest’ultimo terminerà nel 2026 e proprio in quell’anno terminerà la pandemia.



L’astrologa ha proseguito spiegando di non essere mai stata infastidita da chi nutre dubbi verso l’astrologia: “Mi fido dei miei dati –riporta il Daily Mail- l’astrologia funziona. Ha sempre funzionato”.

