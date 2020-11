COVID-19, il carabiniere deceduto, situazione improvvisamente critica

Deceduto improvvisamente il carabiniere cinquatatreenne ricoverato a Napoli dopo aver contratto il coronavirus.

Sono peggiorate all’improvviso le sue condizioni in seguito al ricovero in un ospedale di Napoli. Il carabiniere, Salvatore Savinelli, dopo alcuni giorni di ospedalizzazione purtroppo non ce l’ha fatta. Anche le moderne attrezzature e la piena disponibilità del personale medico non sono stati sufficienti, questa volta, a salvare la vita dell’appuntato scelto.

Questa mattina, lo stesso Luigi De Magistris ha dichiarato, in un suo intervento in televisione, quanto la situazione sanitaria e sociale in particolare della sua città sia vicinissima al collasso. Napoli sembra essere vittima di una crisi senza senza precedenti, definendola “di estrema preoccupazione“. De Magistris, ha infine concluso il suo appello ribadendo la sua richiesta per degli aiuti finanziari da parte del governo che non siano evanescenti ma tangibili, affinché possano essere in grado di sostenere, almeno in parte, tale situazione di emergenza.

Un virus spietato: siate prudenti

Lo stesso carabiniere, una volta effettuato il ricovero e sebbene fosse inizialmente in apparenti buone condizioni, aveva avvertito i suoi amici e conoscenti con un post di sensibilizzazione attraverso i social, rimarcando l’estrema facilità con cui questo virus senza scrupoli ha la possibilità di contagiare le persone, invitando tutti ad essere maggiormente coscienziosi.

Stanno giungendo adesso per lui e per tutta la sua famiglia, che è stata compita da questa disgrazia, numerosi pensieri di profondo affetto da parte dell’Arma dei Carabinieri e dei suoi colleghi di lavoro.

